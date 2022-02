Me organizatat jofitimprurëse, e zhvilloi takimin e radhës kandidati i partisë demokratike për bashkinë Shkodër. Një nga shqetësimet më të mëdha që ata ndanë me kandidatin Bushatin në këtë bashkëbisedim, ishin dyert e mbyllura që në këto 6 vite kanë gjetur në bashkinë Shkodër. Duke kërkuar që kjo situatë pas 6 marsit të marrë zgjidhje, ata shprehen gatishmërinë e tyre për të qënë partner në ndërtimin e planit strategjik për qytetin.

Pasi i dëgjoi dhe mori në konsideratë shqetësimet e tyre, kandidati Bushati garantoi se bashkia Shkodër nën drejtimin e tij nuk do të vendos barriera me askend, por përkundrazi këto kontributor do të jenë partnerët kryesor në zhvillimin e Shkodrës.

Transparenca dhe një bashki e hapur me të gjithë, janë modeli i punës që premton pas 6 marsit kandidati i PD për bashkinë Shkodër Xhemal Bushati.