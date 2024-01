Ajo që po zhvillohet në Gaza është “zhvendosja më e madhe e popullit palestinez që nga viti 1948”.

Kështu ka raportuar agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë (UNRWA).

“Një brez i tërë fëmijësh është i traumatizuar, mijëra janë vrarë, gjymtuar dhe jetimë. Kjo është zhvendosja më e madhe e popullit palestinez që nga viti 1948”,- deklaron OKB.

This has been the largest displacement of the Palestinian people since 1948.

An entire generation of children is traumatized, thousands have been killed, maimed, and orphaned.

— UNRWA (@UNRWA) January 15, 2024