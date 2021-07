Në konferencën, “Forcimi i drejtësisë penale”, kreu i SPAK, Arben Kraja teksa ka bërë një bilanc të punës së deritanishme, ka folur edhe për operacionet e ditëve të fundi ku institucioni që ai drejton ka pasur një rol kyç. Kraja ka thënë se puna për goditjen e zyrtarëve të lartë dhe grupeve të organizuara kriminale do të vijojë me të njëjtin intensitet.

“Byroja Kombëtare e Hetimit është drejt përfundimit grupi i parë nis punën dhe grupi i dytë besoj se deri në fund të vitit të jetë gati. Nisur nga numri i miratuar i grupit të Byrosë së Hetimit është e rëndësishme që të mendohet për hapësirën e tyre.

Besoj se do të kemi punë për të bërë sidomos në raportimin e të dhënave. Në raport me ministrinë kemi disa detyrime për të qenë korrekt sa më shumë në raportin e punës. Gjithashtu dhe bashkëpunimi me grupet e punës që janë të hartuar nga ministri. Dhe ligji për përgjimet e policisë së shtetit ne kemi qenë kundër dhe gjykata ka kërkuar rishikimin e saj.

Lufta ndaj krimit të organizuar, korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë është sfida kryesore. Ngjarjet e fundit është fillimi i një produkti për të cilën ne ka kohë që ka vijuar dhe do të vijojnë deri në fund. Lufta ndaj pastrimit të parave, korrupsionit dhe shkelësve të ligjit do të vijojë deri në nxjerrjen para drejtësisë të fajtorëve”, ka thënë ndër të tjera drejtuesi i SPAK, Arben Kraja.