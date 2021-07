Granit Xhaka drejt Romës. Pasi vendosi largimet e para, ka ardhur koha që Roma të mirëpresë nënshkrimin e dytë pas Rui Patricio. Negociatat për Granit Xhakën janë në detaje. Mesfushori zviceran po pret nga pushimet e tij tymin e bardhë që mund të mbërrijë shumë shpejt.

Roma ka vendosur të ndërmarrë një hap të vogël shtesë për të dorëzuar te Mourinho një nga objektivat e kësaj vere. Midis kërkesës fillestare nga Arsenali prej 20 milionë eurosh dhe ofertës së fundit nga Roma, 15, nuk janë shumë.

Xhaka mendohet të përfitojë 2.5 milionë euro neto në sezon me një kontratë 4 vjecare me bonuse. Tiago Pinto planifikon të dorëzojë Xhakën te Mourinho për fillimin e grumbullimit më 26 korrik, por nuk përjashtohet që Graniti të zvogëlojë pushimet e tij për t’u bashkuar me shokët e tij të ekipit në Trigoria më herët.

Zvicerani ka karakteristikat ideale për të bërë “Thiago Motta”-n e Romës dhe për të formuar çiftin përpara mbrojtjes me një mes Veretout dhe Cristante. Dhe ai mezi pret të punojë me Moun duke pasur parasysh shumë fjalë të ëmbla të shkëmbyera në distancë në vitet e fundit.