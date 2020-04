Në mesnatë besimtarët ortodoksë do të kremtojnë meshën për ringjalljen e Krishtit, e cila për shkak të situatës së koronavirusit do bëhet pa njerëz, ndërsa ritet do të kryhen në shtëpi duke ndjekur meshën online, ashtu si katolikët një javë më parë. Për herë të parë në Korçë sonte nuk do të ketë asnjë turist, teksa vitet e kaluara qyteti gumëzhinte nga lëvizjet.

Kur i referohemi festës së Pashkëve Ortodokse në mendje na vjen veza e kuqe, buka e ëmbël, flaka e shenjtë, dhe mishi i qingjit. Vezët janë simbol i jetës, ndërsa ngjyra e kuqe simbolizon sakrificën e Jezu Krishtit, që është e mbyllur dhe e përgjumur brenda lëvozhgës së saj, ndërsa ngjyra e kuqe e vezëve simbolizon sakrificën dhe në rastin konkret, sakrificën e Krishtit, simbolikë e fitores, gëzimit dhe jetës.

Pjesë tjetër e traditës së Pashkës Ortodokse është buka e pashkës, ku vendoset veza e kuqe në mes, e cila duke qenë e ëmbël shpreh kuptimin e ëmbëlsisë dhe lumturisë të cilat i përmbajnë fjalët e Zotit dhe lutjet e besimtarëve. Zakonisht në traditën ortodokse vezët ngjyrosen ditën e enjte para Pashkëve dhe konsumohen ditën e diel ose në ditët në vazhdim.