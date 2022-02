Njoftim i OST për abonentët #Shkodër dhe #Lezhë

Stakim, 3 shkurt

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë punime për eleminimin e avarisë në linjën 110kV Bushat 2 – Lezhë, në linjën 110kV Lacc 2 – Lezhë dhe në zbarrat 110kV të NST Lezhë, në datën 3 shkurt gjatë intervalit kohor 04:00-06:00 do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër dhe Lezhë:

Shkodër/Bushat, Ashte, Kosmaç, Melgushe, Ranxa, Mali Jushit.

Lezhe/Qytet Lezhë, lagjia “Gurra”, Zejmen, Tresh, Manati, Markatomaj, Pllane, Berzane, Koder Mulliri, ishull Lezhë, Barbullojë, Shëngjin, Rana e hedhme, Kenalle, Lagjet “Skenderbeg” Frutore, Kune, Kodermarlekaj, Sheher,Lagjia “Shaljan”, Rreze Mali, Malsi, Gryke Manati, Vain, Merqi, Rraboshte, Piraj, Kallmet, Blinisht, Fishtë, Troshan, Krajn, Gjadër, Balldre, Torovicë, Grash, Mabë, Dajc, Dragushë