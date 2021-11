Ndonëse ishin dy nga konkurrentët më të preferuar, Edi dhe Ada u përjashtuan nga “Për’puthen”, pasi shkelën rregullat, duke u takuar në fshehtësi. Për përjashtimin e tyre, Eduardi fajësoi Ritvanën, një tjetër konkurrente, që sipas tij kishte publikuar fotot e dyshes.

Mirëpo, akuzat nuk paskan marrë fund. Edi tashmë e ka cilësuar edhe gënjeshtare Ritvanën, në një Instastory. Ai ka postuar një video të vetën, me një filter që e nxjerr me hundë të madhe si të “Pinokios”, bashkë me një hashtag #ridvana. Kjo mund të merret edhe si ofendim për konkurrenten, e cila është komentuar disa herë edhe në studio për shkak të pamjes, që ka qenë edhe shkak i debateve të saj me Iriadën, gjatë kohës që kjo e fundit ishte në program.

Ndërkohë, ironizimi i Edit vjen pas episodit të mbrëmshëm të “Përputhen”, ku Ritvana u përfshi në debate të ashpra me disa prej konkurentëve të tjerë, ngjarje që u konsiderua si “viktimizim”.