Deputeti gjerman Peter Beyer ka shpërndarë në profilin e tij në Twitter, reagimin e raporterit për Çështjet Europiane në Bundestag, Florian Hahn lidhur me votimin në parlament të marreveshjes në Këshillin Politik.

“Kjo është ezauruese. Nuk mund të shtoj më shumë” shkruan ai.

We congratulate the Albanian Parliament for fulfilling the Agreement of the Political Council & Bundestag request to adopt an Electoral Reform based OSCE/ODHIR recommendation & further democratize the electoral process. But: all sides have to continue to work together #Albania🇦🇱

— Florian Hahn (@hahnflo) July 30, 2020