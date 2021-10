Kryeministri Edi Rama është shprehur se Shqipëria është ii vetmii vend në Europë që nuk takson bujqësinë por vetëm e subvencionon.

Gjatë një komunikimi për mediat për prezantimin e planit të qeverisë për mbrojtjen e familjeve shqiptare nga kriza energjitike, Rama tha se nëse duam t’u ngjajmë atyre që kanë më shumë se ne nuk duhet të harrojmë që ata kanë punuara shumë, kanë duruar shumë duke paguar shumë për arkën e shtetit.

“Çdokush e di që jemi i vetmi vend në Europë që nuk takson bujqësinë por vetëm e subvencionon. Kemi marrë në këmbi të lehtësime shumë më pak se sa kemi dhënë. Më çfarë tjetër se me veçse punë, durim e produktivitet ne mund t’i rrisim më tej të ardhurat? Me asgjë tjetër! Nëse duam t’u ngjajmë atyre që kanë më shumë se ne nuk duhet të harrojmë që ata kanë punuara shumë, kanë duruar shumë duke paguar shumë për arkën e shtetit. 30 vitë më parë mes nesh dhe tyre ishte një oqean ndërsa sot është vetëm një det. Lë ta kapërcejmë sot këtë det siç kapërcyem atë oqean. Sot jemi shumë më shumë se 30 vite më parë dhe kemi shumë më pak seç duhet të kemi. Si do të ngjitemi në majën që meriton ky vend ndërkohë që duhet të përballemi me kriza si tërmeti, pandemia dhe si furtuna e energjisë. Siç më tha mbërëmë një djalë i mirë që do të bjerë shi këtë dimër dhe do të kemi energji sa të duam dhe nuk duhet as ta themi dhe jo ta mëndojmë krizën. Qëkur unë jam zgjedhur kryeministër paga e ministrave dhe deputetëve nuk është rritur asnjëherë ndërsa taksa mbi pagën e tyre po. Taksimi i të pasurve duhet të mendohet mirë se ata janë punëdhënsit më të mëdhenj të vendit”- tha Rama.