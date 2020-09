Kreu i PD-së Lulzim Basha deklaratë për mediat! Fokusi është pandemia e COVID.

“Vendi po përballet me një katastrofë. Plani i rimëkëmbjes dhe 5 hapa për t’u përballur me krizën, produkt i konsultuar me të huajt dhe kontribut i PD në këtë fazë kritike. Shumica dërrmuese e Tiranës nuk kanë mundësi të blejnë ushqime as me lista.

Ky është një realitet i përditshëm, konsumi ka rënë në pikiadë se paketa e ndihmës nuk kalon 101 mln euro. Është qesharake krahasuar me atë që ka disbursuar Kosova. Sa i përket shëndetësisë, është përkeqësuar gjendja e armatës, e vijës mbrojtëse, i cili sot gjendet edhe më i ekspozuar, i cili nuk ka marrë pagesën e premtuar nga qeveria si mbështetje për përballjen me këtë virus dhe nuk ka kapacitetet e nevojshme për t’u përballur me këtë virus.

Kanë nisur shkollat, me infektime masive të mësuesve dhe kështu me një mungesë totale masash efikase për t’u përballur me këtë situatë, Sezoni do të ketë edhe të tjera sfida sic është gripi sezonal, që e kemi kërkuar vaksinimin total të popullësisë.

Përgjigja që ne do t’i jepnim situatës nëse sot do të ishim në drejtimin e vendit dhe është oferta që i bëjmë qeverisë që të lërë propagandën dhe të bëjë detyrën dhe në tërësi sigurisë së shqiptarëve. Plani përbëhet nga këto drejtime, mbështetje dhe përgatitje e sistemit shëndetësor, për një valë të dytë i cili është hartuar nga specialistët më të mirë.

Një plan i detajuar, rritje të numrit të testimeve, 2500 testime në ditë. Çdo i sëmurë me COVID , që nuk shtrohet, ka një kosto minimale 600 mijë lekësh për trajtimin, duhet rimbursim.

Sigurimi i pajisjeve mbrojtëse për personelin dhe të kapaciteteve spitalore. Pika tjetër është me bonusin e premtuar nga kjo qeveri, 1000 euro për mjekët dhe 500 euro për infermierët për 6 muajt e ardhshëm për të gjithë”, tha Basha.