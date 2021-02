Gjersa linjat ajrore nëpër botë mbeten të palëvizshme për shkak të pandemisë së coronavirusit, BBC ka biseduar me tre pilotë të cilëve u është dashur të largohen nga industria dhe të bënin punë krejtësisht të ndryshme.

Pas dy dekadash si pilot për firmën e udhëtimeve Thomas Cook, Christopher Bailey mbeti i papunë kur kompania u shemb në shtator të 2019.

Sidoqoftë, ai nuk ishte pa punë për një kohë të gjatë, pasi një muaj më vonë Emirates e punësoi atë si një pilot të aeroplanëve të saj gjigant, Airbus A380, me një datë fillimi janar 2020.

Bailey dhe familjes së tij iu desh të zhvendoseshin shpejt nga Britania e Madhe për në Dubai, transmeton Telegrafi.

“Ne kemi shitur gjithçka, shtëpinë, veturat, gjithçka – kemi filluar një jetë të re atje. Ishte shumë emocionuese dhe ne ishim duke dashur çdo minutë të saj”, tha Bailey, 44 vjeç.

Por gjashtë javë në punën e tij të re, coronavirusi bëri kërdinë në industrinë e aviacionit, me flota të tëra avionësh të bllokohen. “Para se ta dinim, unë u bëra i tepërt për herë të dytë”, thotë Bailey duke shtuar se “Por këtë herë ishte padyshim më serioze sepse nuk kishte punë të tjera në dispozicion”. “Na u desh të ktheheshim në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk kishim ku të shkonim. Ishte një situatë stresuese”, tha ai.

Bailey u la i lirë nga Emirates në maj të vitit të kaluar. Ai dhe gruaja e tij duhej t’i gjenin vajzës së tyre një shkollë të mesme përsëri në Mbretërinë e Bashkuar dhe pastaj të kërkonin një shtëpi në afërsi. “Ne blemë një shtëpi me telefon nga Dubai – nuk kishim mundësi të tjera. Ne fluturuam përsëri në Mbretërinë e Bashkuar dhe i vendosëm gjërat përsëri në një kontejner transporti në Dubai”, thotë ai.

Bailey aplikoi për punë si një operator depo dhe shofer i dorëzimit, por nuk dëgjoi përgjigje nga asnjë prej kompanive.

Ai sugjeron që është e vështirë për një ish-pilot të shkojë në shkallën e fundit në një industri tjetër, pasi punëdhënësit mendojnë se ai ose ajo është tepër i kualifikuar. Dhe ai shton se është po aq e vështirë të gjesh një punë më lart sepse firmat janë të kujdesshme se pilotët nuk janë të interesuar ta bëjnë punën për një kohë të gjatë.

Sidoqoftë, Bailey, i cili tani jeton në Lancashire, më në fund arriti të gjejë punë të re. Në tetor, ai mori një punë në një vend testimi COVID-19 të drejtuar nga kompania e sigurisë G4S. Vetëm një muaj më vonë ai u gradua për t’u bërë menaxher në firmë.

“Unë mendoj se aftësitë e mia të transferueshme janë njohur – vëmendja në detaje, menaxhimi i situatave të pasqyrave të mëdha dhe mbikëqyrja e gjërave nga larg, si dhe të qenit i qetë me rregulla dhe procedura shumë të rrepta ndërsa duhet të menaxhoni një ekip”, thotë ai.

Bailey është një nga shumë pilotët në të gjithë botën që u është dashur të largohen nga industria që kur filloi pandemia e coronavirusit. Vetëm në Evropë kishte rreth 10 mijë pilotë tregtarë të papunë në nëntor, nga të cilët 1,600 ishin në Mbretërinë e Bashkuar, paralajmëroi Shoqata e Pilotëve Britanikë.

Stav Nemirovsky ishte pilot për transportuesin flamur izraelit El Al për më shumë se katër vjet përpara se fluturimet të vendoseshin në fillim të vitit 2020, transmeton Telegrafi.

Përveç një numri udhëtimesh në dhe nga Kina majin e kaluar për të sjellë përsëri pajisje mjekësore dhe maska, puna e tij u bllokua. Kështu që në vjeshtë 34-vjeçari vendosi të largohej nga industria.

“Gjithmonë kërkoja sfida të reja dhe kur kjo ndodhi më dha mundësinë të aplikoja për një vend të ri pune në një kompani IT”, thotë ai.

Nemirovsky u punësua si inxhinier nga firma izraelite e sigurisë kibernetike Guardicore, pavarësisht se nuk kishte ndonjë përvojë paraprake të IT.

“Unë jam duke bërë trajnime gjatë punës për momentin. Unë jam duke mësuar nga kolegët e mi për anën teknike të rrjeteve dhe produkteve të sigurisë kibernetike të Guardicore. Kam shumë për të mësuar, por jam i sigurt që mund ta bëjë atë”, shtoi ai.

Nemirovsky beson se ka disa aftësi kryesore që e ndihmuan atë për të marrë vendin e punës, dhe të cilat gjithashtu do ta ndihmojnë atë të dalë mirë në rolin e tij të ri.

“Gjatë procesit të shqyrtimit, unë isha në gjendje të përballesha me material të ri brenda një kohe të shkurtër dhe të thithja shumë informacione të reja që nuk i kam njohur vërtet”, thotë ai.

“Ndërkohë, një aftësi e transferueshme nga të qenit në kabinë është se puna karakterizohet nga procedurat standarde të funksionimit – që do të thotë që ju duhet ta dini punën tuaj, ta mësoni atë shpejt dhe të punoni me një numër kolegësh të ndryshëm gjatë gjithë kohës”, tha ish-piloti.

Nemirovsky shton se nuk e ka në plan të kthehet për të qenë një pilot kur pandemia përfundon më në fund.

Një ish-pilot tjetër që thotë se aftësitë që mësoi në kabinën e ndihmuan në punën e tij të re është Waylon Parker, i cili më parë fluturoi për në Australi në Qantas. Që nga shtatori ai ka drejtuar kamionë gjigantë në një minierë ari në mes të pjesës së pasme.

“Menaxhimi i energjisë tuaj, drejtimi i një automjeti të madh dhe shumë prej proceseve të sigurisë janë shumë të ngjashme me ato që kemi në aviacion”, thotë 41-vjeçari duke shtuar se “Krahasuar me njerëzit e tjerë që sapo u bashkuan me kompaninë, unë qartë kam një avantazh me përvojën time”.

Ndërsa Parker është shumë mirënjohës për mundësinë, ai thotë se është shumë punë e vështirë dhe orë shumë të gjata. Përveç kësaj, kampi i minierave në rajonin Pilbara të Australisë Perëndimore është qindra milje nga qyteti i vogël më i afërt, gjë që mund ta bëjë atë shumë izolues.

Pasioni i tij për fluturimin mbetet, dhe për të vazhduar atë vazhdon ai ka një biznes anësor në të cilin ai dhe një partner biznesi bëjnë fluturime aerobatike me një avion ish-ushtarak nga vitet 1970.

Parker gjithashtu shpreson të jetë në gjendje të kthehet në avionët fluturues të pasagjerëve kur të mbarojë pandemia “Unë do të kthehem në fluturimet komerciale sa më shpejt që të mundem”.

“Unë jam jashtëzakonisht mirënjohës për mundësinë për t’u marrë me miniera dhe kam takuar kaq shumë miq të mrekullueshëm gjatë gjithë jetës në minierë, por fluturimi është pasioni im dhe dashuria ime e parë, dhe më mungon shumë”, shtoi ai.

Christopher Bailey gjithashtu shpreson të kthehet të jetë një pilot, por pyet veten nëse kjo do të ndodhë në të vërtetë.

“Më ka marrë malli për të fluturuar shumë në të vërtetë. [Por] ekziston një shans që kur të ketë mbaruar kjo, ne mund të konsiderohemi se zbehim shumë aftësi për t’u kthyer përsëri në fluturim”, përfundoi Bailey.