Në gjysmën e parë të janarit, rreth 8.8 milionë punëtorë amerikanë duhej të qëndronin në shtëpi, për shkak të infektimit me COVID-19, ose përkujdesjes për dikë që u infektua. Kjo nuk është vetëm një rritje me mbi dy milionë njerëz nga viti në vit, por edhe mungesa më e madhe e fuqisë punëtore që nga fillimi i pandemisë, siç tregojnë shifrat. Ndërsa dimri i parë e goditi fort fuqinë punëtore në SHBA, me rreth 6.6 milionë punonjës që u detyruan të braktisin punën për shkak të virusit në janar.

Fushata e vaksinimit masiv filloi më 14 dhjetor 2020 dhe deri në fund të janarit, vetëm rreth 37 milionë amerikanë kishin marrë një vaksinë sipas Worldindata. Ardhja e variantit Delta në prill të vitit 2021 u kundërshtua nga një nxitje e përhapur në atë kohë e vaksinimit; më 1 prill, ishin lëshuar afërsisht 180 milionë doza dhe në kulmin e prevalencës së Delta, duke filluar nga gushti 2021, ishin administruar gjithsej 350 milionë vaksina. Kjo reflektohet edhe në numrin e njerëzve që telefonojnë të sëmurë, me numrat që u rritën në vetëm 4.7 milionë në shtator, pavarësisht variantit shumë më agresiv që dominon infeksionet e reja. Tani, varianti Omicron e ka larguar Delta-n gjatë një muaji, duke përbërë 97 për qind të të gjitha rasteve të reja që nga 19 janari. Ndërsa Omicron dyshohet se është më pak vdekjeprurës, simptomat e tij relativisht më të buta ende po detyrojnë një numër në rritje njerëzish të qëndrojnë në shtëpi. Kur zbatohet për punonjës thelbësorë gjatë kësaj situate, si profesionistët mjekësorë dhe punëtorët në sektorët e logjistikës, shitjes me pakicë dhe prodhimit, ky zhvillim mund të shkaktojë një numër në rritje të ndërprerjeve në ekonomi në të ardhmen e afërt, duke përkeqësuar më tej ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit, mungesë të burimeve dhe valët e dorëheqjes tashmë në vend.

Politikat botërore, të aplikueshme kudo

– Mungesa për shkak të sëmundjes së lidhur me COVID-19 (përfshirë COVID-in e gjatë) do të regjistrohet si mungesë sëmundjeje nëse punonjësi nuk është në gjendje të punojë nga shtëpia, por nuk do të llogaritet në asnjë procedurë të menaxhimit të mungesës

– Nëse punonjësi është ende në gjendje të punojë nga shtëpia, kjo nuk do të regjistrohet si leje mjekësore dhe pagesa nuk do të regjistrohet si pagesë sëmundjeje

– Nëse punonjësi është shumë i sëmurë për të punuar nga shtëpia, do të llogaritet si mungesë sëmundjeje me pagesë të plotë

– Mungesa e sëmundjes për shkak të COVID-19 nuk do të llogaritet në të drejtën e ndonjë punonjësi për sëmundje

– Punonjësit me simptoma të COVID-19 nuk do të pritet të kryejnë punë në shtëpi

-COVID-i i gjatë përshkruhet si shenja dhe simptoma që zhvillohen gjatë ose pas një infeksioni në përputhje me COVID-19, që vazhdojnë për më shumë se 12 javë. Stafi inkurajohet të informojë punëdhënësin e tyre për simptomat e tyre sa më shpejt që të jetë e mundur dhe me shkrim.

-Individët që kanë një reagim ekstrem ndaj vaksinës COVID-19 dhe zhvillojnë kushte ose përjetojnë përkeqësim të kushteve themelore si rezultat, duhet të marrin të njëjtën mbështetje si anëtarët me COVID të dyshuar ose të konfirmuar me COVID të gjatë

-Kërkesat për punë fleksibël pas infektimit, do të miratohen aty ku është e nevojshme

– Mësuesit që sëmuren nga një sëmundje ngjitëse ose infektive gjatë punës së tyre mund të mungojnë me pagesë të plotë, për aq kohë sa një mjek vërteton infektimin.

– Stafi që duhet të marrë leje për t’u kujdesur për një fëmijë, ose një person tjetër në varësi të familjes, i cili ka simptoma të COVID ose ka rezultuar pozitiv, duhet të marrë pagë të plotë./OBSH

A mund të konsiderohet COVID-19 një sëmundje profesionale?

Nëse COVID-19 kontraktohet përmes ekspozimit profesional, ai mund të konsiderohet një sëmundje profesionale dhe, nëse përcaktohet kështu, duhet të raportohet dhe kompensohet sipas standardeve ndërkombëtare të punës dhe skemave kombëtare për përfitimet nga dëmtimi në punë.