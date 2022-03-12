PARA DHE PAS, ÇFARË KA MBETUR NGA MARIUPOL…FOTO SA 1000 FJALË 12/03/2022 51 Mariupol është një nga qytetet më të shkatërruara nga lufta. Kjo foto tregon gjithçka si ka qenë dhe çfarë ka mbetur, ku nga një zonë me gjelbërim e gjitha është rrënuar. BOTA ZELENSKY THIRRJE NËNAVE RUSE: MOS I DËRGONI FËMIJËT TUAJ NË LUFTË... 12/03/2022 LUFTA ME RUSINË, NUMRI I REFUGJATËVE NGA UKRAINA MUND TË ARRIJË... 12/03/2022 PARA DHE PAS, ÇFARË KA MBETUR NGA MARIUPOL…FOTO SA 1000 FJALË 12/03/2022 GRANATIME TË RËNDA, FORCAT RUSE SULMOJNË QYTETIN JUGOR TË MYKOLAIV NË... 11/03/2022