Në vitet e ardhshme, ndryshimi i klimës do të ngrohë disa pjesë të botës aq shumë sa që thjesht puna në natyrë mund të bëhet e rrezikshme për jetën.

Modele të reja sugjerojnë që nëse nuk përdoren gazrat serë, miliona njerëz – veçanërisht në vendet në zhvillim – do të ekspozohen ndaj niveleve të rrezikshme të nxehtësisë që mund të shkaktojnë stresin e nxehtësisë, një gjendje e rrezikshme që mund të shkaktojë ‘fikjen’ e organeve tuaja, raporton BBC News.

Dhe me punëtorët në vendin e punës të mbyllur dhe rrobat më të rënda mbrojtëse për shkak të pandemisë, edhe më shumë njerëz ka të ngjarë të preken, transmeton Telegrafi.

Fatkeqësisht, ndezja e kondicionerit tuaj për të pasur një lehtësim – tashmë nuk është një opsion në shumë kombe në zhvillim – do të përkeqësojë gjërat edhe më shumë, sipas një raporti të botuar nga Kombet e Bashkuara të premten.

Shenjat paralajmëruese për këtë të ardhme të tmerrshme mund të shihen tashmë tek mjekët të cilët duhet të trajtojnë pacientët në vendet me klimë tropikale të veshur me pajisje të rënda mbrojtëse, tha Dr. Jimmy Lee, një mjek urgjent që trajtonte pacientë me COVID-19 në Singapor, për BBC.

Së shpejti, nxehtësia e rrezikshme e atyre personave mjekësorë mund të bëhet një përvojë e përditshme për të gjithë të tjerët, gjithashtu.

“Ky ndryshim i klimës do të jetë një përbindësh më i madh dhe ne me të vërtetë kemi nevojë për një përpjekje të koordinuar në të gjithë kombet për t’u përgatitur për atë që do të vijë”, tha Lee për BBC. “Nëse jo, do të paguhet një çmim i madh”.