Stuhi të herëpashershme, përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Kjo pritet të jetë situata gjatë vjeshtës. Ky ndryshim temperaturash raportohet nga shërbimi meteorologjik “AccuWeather”, ndërsa më të prekura do të jenë Italia dhe Ballkani.

Sipas kësaj kompanie, parashikohet që stuhitë e rastit do të vazhdojnë në Itali dhe Ballkan gjatë vjeshtës, me shira të dendura, të cilët mund të shkaktojnë përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Ndërsa vjeshta vazhdon, rreziku i stuhive të mëdha do të ulet, por rreziku i reshjeve të mëdha të shiut do të vijojë të jetë prezent.

“AccuWeather” thekson se më së shumti reshje do të ketë në tetor dhe nëntor, dhe temperaturat pritet të qëndrojnë afër ose pak më të ulëta se zakonisht për këtë kohë të vitit.

Accuweather njofton gjithashtu mundësinë e depërtimit të ajrit të ftohtë nga lindja dhe veriu në fund të vjeshtës, i cili do të sjellë më shumë borë nga Hungaria dhe Rumania në Ballkan.

“Shpesh moti i paqëndrueshëm do të ketë një ndikim negativ në bujqësi dhe aktivitete në natyrë në rajon”, tha meteorologu Taylor Royce.

“AccuWeather” thekson në raport se ndryshe nga shumica e Evropës, ku temperaturat mbi normale mund të priten gjatë vjeshtës, një tranzicion më i mprehtë në mot më të ftohtë është i mundur në Evropën Lindore.

“Vjeshta mund të fillojë me temperatura të buta, por goditjet e masave të ajrit të ftohtë parashikohen të jenë më të shpeshta nga tetori deri në nëntor. Ndërsa nëntori vazhdon, temperaturat e ulëta do të ulen, sikur të ishte dhjetori ose janari”-thuhet në raport.