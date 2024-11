Ditëve të ngrohta e temperaturave të larta u erdhi fundi.

E hëna nis me temperatura të ulëta që kapin vlerën minimale -3 gradë në zonat malore, në Tropojë e Gjirokastër. Ndërsa të martën temperaturat do ulen ndjeshëm. Temperatura më e ulët do të regjistrohet në Tropojë e Gjirokastër.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak informon se ditët e hënë e martë dhe të premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, ndërsa ditët e mërkurë e enjte moti pritet të kenë reshje shiu në formën e shtrëngatave afatshkurta shoqëruar hera – herës me shkarkesa elektrike.