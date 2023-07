Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se për ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme falë masave ajrore relativisht të thata me origjinë veriperëndimore.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në majat e maleve.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare deri 8 m/s ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe në lugina era do të jetë relativisht intensive me shpejtësi deri 14 m/s. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1-3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

QYTETET Temperaturat në °C

Shkodër 19/33 Diell

Kukës 16/30 Diell

Lezhë 18/33 Diell

Dibër 15/30 Diell

Durrës 20/33 Diell

Tiranë 21/34 Diell

Elbasan 18/35 Diell

Berat 17/36 Diell

Vlorë 19/33 Diell

Korçë 15/29 Diell

Gjirokastër 16/3 Diell

Sarandë 17/31 Diell