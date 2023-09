Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe në fjalën e tij në Kuvend tha se nga data 1 tetor pensionet do të indeksohen me 8.6%.

Braçe tha se kjo rritje mbulon plotësisht normën e rritjen së inflacionit dhe se do të sjellë për 3 muajt në vijim 3.2 mln lekë plus.

‘Që nga data 1 tetor pensionet do të indeksohen me 8.6%. Indeksimi me 8.6% e pensioneve do të mbulojë inflacionin’- tha Braçe.