Skandaloze sesi në 7 vite nuk u ngop duke vjedh shqiptarët, një pjesë e të cilëve flejnë akoma në çadra për shkak të papërgjegjshmërisë së qeverisë. Ndërkohë që qytetarët po luftojnë me sëmundjen dhe me varfërinë, ditët e fundit Kryeministri hap tender për mbikalimin e Teg, ku fituesi është paracaktuar përmes korrupsionit, dhe padyshim ka ofertën më të lartë, 1.4 miliard lekë të rinj.

Partia Demokratike ka denoncuar rast pas rasti, të gjithë aktet antiligjore dhe korruptive të Qeverisë Rama! Me ardhjen tonë në pushtet, Edi Rama do përgjigjet para ligjit dhe do të mbajë përgjegjësi së bashku me të gjithë ortakët, me të cilët ka vjedh shqiptarët!

Qytetarët do jenë të parët që do ndëshkojnë Rilindjen e Edi Ramës, me 25 Prill 2021.