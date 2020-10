Partia Republikane, në kuadër të përgatitjeve për fushatën zgjedhore te 2020, ka formuar Këshillin Politik, ku do të diksutohen idetë, platforma dhe programe për zgjedhjet e ardhshme. Intelekuale nga të gjitha fushat, juristë, ekonomistë, inxhinierë, gazetarë e biznesmenë, u mblodhën dhe diskutuan me kryetarin Mediu dhe anëtarë të kryesisë në lidhje me atë që do të jetë dhe boshti fushatës, si dhe hodhën idetë e para për programin elektoral të republikanëve. Kryetari i PR Fatmir Mediu u shpreh i entuziazmur nga prezenca e rinisë për të sjellë ndryshimin e madh që Shqipëria kë nevojë. Në takimin e Këshillit Politik të Tiranës Mediu theksoi se “Eshtë kënaqësi që qindra të rinj dhe të reja i janë bashkuar Partisë Republikane”.

Mediu tha gjithashtu se Partia Republikane është një parti e djathtë dhe e djathta ka nevojë për hisotrine e saj, atyre që qëndruan kundër rregjjimit komunist, të perndjekurit politik, pronarët e ligjshëm, pëerfaqësuesit dhe besimtarët në Zot dhe padyshim kjo histori 30 vjeçare e të djathtës qe drejtoi ndryshimet demokratike, hapi Shqipërinë me perëndimin, e bëri Shqiperine anëtare të NATO-s dhe liberalizojë vizat me BE, zhvilloi një infrastrukturë të mirë. Republikanët shprehen se sot duhet të marim një përgjegjësi tjetër në përpjekjen jo të thjeshtë për të larguar të keqen e Rilindjes së Ramës, por për të ndërtuar shpresën për Shqipërine Evropiane.