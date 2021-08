Partia Socialiste do të mbledhë Asamblenë Kombëtare ditën e e enjte.

Lajmi bëhet i ditur nga kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla i cili në një njoftim bën me dije se mbledhja do të zhvillohet në datën 2 shtator në orën 10, në Pallatin e Kongreseve. Më tej Balla njofton se rendi i ditës do të bëhet publik ditën e nesërme.

Mesazhi i kreut të Grupit Parlamentar, Taulant Balla

Të nderuar anëtarë të AK!

