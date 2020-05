Skuadra e Vllaznise pas bojkotit 3 ditor eshte bindur per tu rikthyer ne stervitje. Kapiteni Lika dhe Malota bashke me stafin u takuan me kryetaren e bashkise Voltana Ademi dhe ne ate takim eshte vendosur qe skuadra te rinise stervitjen me premtimin se do te paguhen pagat e prapambetura te kater muajve.

Futbollistet tashme po zhvillojne seancen e pare stervitore pas bojkotit ndersa kampionati nis me 3 qershor dhe Vllaznia eshte vone por lojtaret dhe stafi do mundohen te bejne maksimimin ne keto dite qe i kane mbetur.