Pas deklaratës së drejtuesit politik të Partisë Demokratike Helidon Bushati të bërë pak ditë më parë në emisonin “Tonight” në Star Plus se OSHEE po vendos gjoba në zonat e përmbytura vazhdojnë akuzat dhe kundërakuzat mes Partisë Demokratike dhe OSHEE-së.

Kështu, pas deklaratës së Helidon Bushatit pati një reagim menjëherë nga drejtuesit e OSHEE-së që e konsideruan si të pavërtetë këtë deklaratë. Por, Partia Demokratike vazhdon t’i qëndrojë deklaratave se OSHEE ka gjobitur qytetarët duke publikuar reagimet e disa banorëve në zonat e Obotit.

Pas këtyre deklaratave ka reaguar sërish OSHEE.

“OSHEE Shkoder duke marre shkas nga perdorimi politik qe i behet 2-3 banoreve te zonave Obotit duke hedhur balte mbi institucionin tone deshirojme te sqarojme, se bazuar mbi nje vendimmarrje te Entit Rregullator te Energjise me nr 24 te dates 25.01.2021 eshte percaktuar se ne zonat rurale ku ka problematika me permbytje dhe situate te agravuar

nga pandemia, faturimi behet nje here ne dy muaj dhe duke iu referuar muajit te njejte ne vitin e shkuar dhe pas dy muajsh konfrontohen kë duke mos pasur 0 abuzim dhe asnje abonanet nuk paguan asnje qindrake me shume sesa konsumi. Ne pergenjeshtrojme banoret te cilet thane se faturat jane 10 mije lek te reja pasi asnje prej tyre nuk ka nje fature me te tille vlere, cka mund ta verifikojne ne cdo kohe prane zyrave tona.

Ne dispozicion te kesaj dekalarate vendosim faturat ku verehet dhe zbritja e kë ne baze te konsumit real te cdo abonenti. Leximi i faturave eshte i verifikueshem ne cdo sistem por edhe ne matesin e abonentit.

Ne si institucion kemi qene 24 ore ne dispozicion te te gjithe banoreve te permbytur duke mos lene asnje abonent pa energji elektrike dhe deshirojme te shtojme se ne kemi rilidhur energjine elektrike edhe per debitoret ne menyre qe te mos rendonim situaten ne te cilet ato ndodheshin.

Sa I takon Zotit Helidon Bushati eshte i mirepritur ne zyrat tona per te mos bere politike por per te pare faturat dhe verifikuar cdo rast te i cili dyshon sepse ne nuk jemi politikan por institucion ne sherbim te komunitetit”.

Një reagim bëri edhe drejtuesi politik i PS për qarkun Shkodër Ilir Beqaj duke e cilësuar gënjeshtar dhe hileqar kundërshtarin e tij politik në Shkodër Helidon Bushati.