I dërguari special i BE, Miroslav Lajçak pas Kosovës do të vizitojë Serbinë. Lajçak do të takojë Vuçiçin për të gjetur mundësi se si mund të përparojë dialogu.

Që nga ardhja e Kurtit në pushtet, Kosova ka qenë strikte në kërkesat e saj dhe për më tepër në takime dialogut ia ka zënë vendin debatet dhe konfliktet.

BE po përpiqet të gjejë një zgjidhje mes Kosovës e Serbisë, por përpjekjet kanë qenë pa rezultat.