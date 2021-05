Pas më shumë se 25 vitesh përdorimi, Internet Explorer do të dalë në pension më 15 qershor 2022, ndërsa Microsoft njoftoi përfundimin e mbështetjes për shërbimin dhe sistemet në të cilat nuk do të përdoret më.

Gjiganti amerikan tashmë kishte ndërprerë mbështetjen e Internet Explorer për Teams vitin e kaluar dhe do të bëjë të njëjtën gjë për Microsoft 365 në muajt e ardhshëm.

Për më tepër, programi do të bëhet i papajtueshëm me shërbimet e tjera shtëpiake, si Outlook, OneDrive dhe Office365, duke filluar nga 17 gusht 2021, me një qasje të ngadaltë drejt ndërprerjes së plotë.

Microsoft është përpjekur ta eleminojë shfletuesin për vite me radhë, por, përkundër lëshimit të programit të ri Edge, Explorer ende mbledh 5% të përdoruesve globalë.

Nga i ashtuquajturi “fund i mbështetjes”, Microsoft nuk do të lëshojë më përditësime të sigurisë për programin.

Nga 15 qershori 2022, Internet Explorer do të zhduket nga të gjitha variantet e Windows 10, me përjashtim të varianteve Enterprise, të kushtuar zonave të veçanta, të tilla si spitaleve dhe zinxhirëve të logjistikës.

Sidoqoftë, pasardhësi Edge tashmë e ka tejkaluar shfletuesin rrugës për në pension (mbi 7%). Për më tepër, shfletuesi i ri bazohet në Chromium, i njëjti kod me të cilin Google zhvillon Chrome, që është programi më i përdorur i lundrimit në internet në botë.