Me urdhër të Prokurorisë së Posaçme ditën e sotme është arrestuar ish kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici nën akuzën e korrupsionit pasiv e aktiv. Urdhri për masën e arrestit me burg është lëshuar nga Gjykata e Posaçme dhe është ekzekutuar me urdhër të SPAK.

Gjici u vu nën hetim nga SPAK në 16 qershor, pas publikimit të video-skandalit ku ish kryebashkiaku shfaqej duke kryer marrëdhënie seksuale në zyrën e tij të bashkisë.

Pas publikimit të skandalit, qeveria shkarkoi Gjicin nga posti i kreut të bashkisë të Kukësit.