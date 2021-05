Edhe shqiptarët tashmë do të kenë mundësi që të pajisen me pasaporta të gjelbërta pas vaksinimit me dy doza të vaksinave.

Dokumenti mund të shkarkohet lehtësisht nga portali shtetëror e-albania dhe ka vlerë ligjore për të treguar se personi i pajisur me të, është i imunizuar dhe mund të udhëtojë lirshëm.

Në portalin e-albania, vendosni kodin NID që ndodhet në kartën e identitetit dhe vendosni fjalëkalimin tuaj. Në rubrikën e caktuar është e mundshme që të shkarkosh dokumentin.

Mënyra e aplimit:

Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; Zgjidhni shërbimin “Pasaportë vaksinimi Covid-19”; Klikoni butonin “Përdor”; Klikoni butonin “Shkarko dokumentin”; Pasaportën e vaksinimit Covid-19 me kodin unik mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Deri më tani, janë ende shumë vende që kërkojnë edhe testin Covid për të udhëtuar dhe parashikojnë edhe karantinim, por me ardhjen e sezonit turistik pritet që të ketë ndryshime me masat dhe të ketë lehtësime të ndjeshme.