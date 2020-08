Sipas MeteoAlb: Alternime kthjellimesh dhe vranësira kalimtare dominojnë gjatë paradites në vendin tonë. Ndërsa pasditja dhe mbrëmja largojnë vranësirat nga i gjithë vendi jonë duke bërë që kthjellimet të jenë mbizotëruese.

Temperaturat e ajrit ulen sërish në mëngjes por rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 16°C deri në 37°C.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi deri 35 km/h nga drejtimi Verior-Veriperëndimor duke krijuar dallgëzim 3 ballë.

Veri-Verilindja e kontinentit mbetet me vranësira dhe shira me intensitet të lartë. Po ashtu, rrebeshe shiu dhe stuhi të forta ere do të ketë pjesërisht dhe Europa Qendrore. Ndërsa pjesa tjetër e kontinentit vijon me kthjellime dhe vranësira të lehta e kalimtare.