Mesha e Shenjtë e Pashkës është kremtuar në bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan nga Papa Françesku i cili e përqëndroi fjalin e tij tek pandemia e COVID-19 dhe shpresa për të ardhmen.

“Jezusi i kryqëzuar është ringjallur. Njoftimi i Pashkëve nuk tregon një mirazh apo një formulë magjike, nuk tregon një rrugë shpëtimi në situatën e vështirë të sotme. Pandemia dhe problemet ekonomike e sociale janë në vrull e sipër, por pavarësisht kësaj konfliktet e armatosura nuk pushojnë dhe arsenalet ushtarake forcohen, është skandaloze. Ky është skandali i sotëm. Shpresa është që nuk zhgënjen ose Kryqëzimi i vrarë por më pas i ringjallur: Ai ka një fytyrë dhe një emër, Jezusi. Zoti Atë e ka rritur, sepse ai e ka përmbushur vullnetin e tij të shpëtimit deri në fund duke marrë mbi vete dobësitë, dhembjet tona, paudhësitë tona dhe vetë vdekjen tonë. Kush vuan sot mund të gjejë strehë në ato plagë dhe të marrë hirin e shpresës që nuk zhgënjen. Krishti i ringjallur mund të jetë shpresë sot për të gjithë ata që vuajnë nga pandemia. Ne të gjithë jemi thirrur për të luftuar pandeminë, vaksinat janë një mjet thelbësor për këtë luftë. Na duhet internacionalizmi i vaksinave, bashkësia ndërkombëtare bën më shumë për të kapërcyer vonesat dhe përkundrazi favorizon ndarjen me vendet më të varfra. Kryqëzimi i ringjallur është gjithashtu shpresë për ata që kanë humbur vendet e tyre të punës. Zoti le të aspirojë të veprojë nga Shtetet për të ofruar ndihmën e nevojshme për ushqim. Jezusi i ringjallur është gjithashtu shpresë për të rinjtë që nuk kanë ndjekur shkollën apo universitetin. Ne duhet të jetojmë marrëdhënie të vërteta njerëzore dhe jo ato virtuale, veçanërisht në epokën në të cilën formohen karakteri dhe personaliteti”.

Papa përmendi edhe situatën e vështirë në Haiti, në Mianmar që është në mes të luftës civile por edhe problemet në Liban, Jemen, Libi, Irak, Izrael, Palestinë, Afrikë, dhe Ukrainë. Ndryshe nga 12 muaj më parë, në bazilikën Shën Pjetri pati një prani të vogël të publikut pavarësisht zonës së kuqe që është në fuqi në Romë dhe në të gjithë Italinë për Pashkët. Ndërkohë në meshën në vigjilje të Pashkëvë të kremtuar mbrëmë Papa Françesku u shpreh se:

“Jezusi, i Ringjalluri, na do pa kufij dhe na viziton tërë jetën situatat. Ai mbolli praninë e tij në zemër të botës dhe na fton edhe neve të kapërcejmë barrierat, të kapërcejmë paragjykimet, t’u afrohemi atyre që na rrethojnë çdo ditë, për të rizbuluar hirin e jetës së përditshme. Le ta njohim të pranishme në Galilenë tonë, në jetën e përditshme. Me të, jeta do të ndryshojë. Sepse përtej të gjitha disfatave, së keqes dhe dhunës, përtej të gjitha vuajtjeve dhe vdekjeve, i Ngjalluri jeton dhe i Ngjalluri udhëheq historinë . Në një botë të përshkuar nga frika, depresione dhe luftëra, mesazhi i të Ngjallurit është më i rëndësishëm se kurrë. Pritjet tuaja nuk do të mbesin të paplota, lotët tuaj do të thahen, frika juaj do të kapërcehet nga shpresa. Sepse, e dini, Zoti gjithmonë shkon para jush, gjithmonë ecën para jush. Dhe, me të, jeta gjithmonë fillon përsëri. Jezusi tha do të vdes dhe do të ngrihem në jetë të re”, përfundoi Papa predikimin e tij në meshën e mbrëmshme.