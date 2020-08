Ish-deputetja e PD Shkodër, Izmira Ulqinaku, përmes një postimi në rrjetet sociale akuzon qeverinë Rama se për 7 vite Rilindja ka vjedhur qytetarët e Shkodrës dhe gjatë këtyre viteve Shkodra nuk ka qenë pjesë ne hartën e qeverisjes Rama dhe se të gjithë fondet kanë shkuar në xhepat e militantëve të PS.

Shkodra, sot është më e varfër se kurrë!

Në 7 vite asnjë investim serioz!

Në 7 vite qytetarët e Qarkut Shkodër janë vjedhur nga Rilindja deri aty sa pjesa më e madhe e familjeve diskutojnë blerjet e shportës bazë ushqimore.

Që Shkodra nuk bën pjesë në hartën e qeverisjes së Edi Ramës është vërtetuar sërish në këtë periudhë pandemie, ku qytetarët dhe stafet mjekësore të spitalit e urgjencave janë lënë në mëshirë të fatit; pa furnizim të mjeteve mbrojtëse ndaj virusit dhe pa furnizim me kite testimi.

Mungojnë fondet për shëndetesinë, por Qeveria ka fonde për shpërdorime lluksi!

Është hapur një tender 500 milionë lekësh, për zyra dhe ambiente të reja në godinën e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër. Fituesi është paracaktuar si përherë kur ka tendera Rilindja, sidomos tani që jemi në vit elektoral dhe ku paratë e takspaguesve përfundojnë në xhepat e militantëve të PS, njësoj si në këto 7 vite.

Edi Rama është përgjegjësi kryesor i kësaj gjendje, ku hajdutëria dhe korrupsioni është kthyer në sistem. Me një kupolë qeverisje e cila është pasuruar në kurriz të shqiptarëve, duke investuar vetëm në xhepat e vet dhe të miqve përreth, vendi nuk ecën dot përpara.

Qytetarët do ta ndëshkojnë me votë Edi Ramën dhe Rilindjen e tij, duke sjellë në pushtet partinë e vlerave e cila ka një program qeverisës serioz me fokus rimëkëmbjen e ekonomisë.

