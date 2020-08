Eksperti i PD Dorjan Teliti, me anë të një statusi në “Facebook” shkruan se turizmi po shkon drejt falimentimit, për shkak të pandemisë së koronavirusit.

Teliti shprehet se strukturat akumuluese janë të braktisura nga shteti dhe nuk kanë asnjë mbështetje.

Postimi i Dorian Telitit:

Turizmi ne pike te hallit, strukturat hoteliere te braktisura dhe pa mbeshtetje ne ditet e tyre me te veshtira. Ne kulmin e sezonit, fluksi i turisteve arrin ne rastin me te mire deri ne 50% te kapacitetit te saj, dhe kjo vetem ne fundjave.

Sektori i turizmit perfaqeson 1/5 e ekonomise shqiptare, ku e kane lidhur fatin e tyre mbi 300mije shqiptare, sipermarres, te punesuar drejtpersedrejti apo terthorazi ne prodhim, furnizim, sherbime, transport, etj.

Pas demeve te shkaktuara nga termeti i 26 nentorit, goditjen me te madhe ky sektor e ka marre gjate ketyre muajve te pandemise. Ndihma shteterore praktikisht ishte dhe mbetet edhe sot qe flasim inekzistente. Ne 5 muaj qeveria shqiptare ka dhene vetem 3.6 milione euro mbeshtetje nga dy paketat e saj qesharake, asnje qindarke me shume, nderkohe qe vetem PPP e Inceneratorit te Tiranes ka marre 3.9 milione euro gjate kesaj periudhe.

Garancia sovrane per pagat e punonjesve nuk dha rezultat, pasi mund te merrej vetem per periudhen mars-maj 2020, periudhe gjate se ciles keto struktura ishin teresisht te mbyllura dhe pa aktivitet.

Vendet e fqinje, ndryshe nga Shqiperia, pervec politika te tjera mbeshtetese, kane ndermarre paketa stimuluese konkrete per turizmin.

Maqedonia e Veriut: bonus 150 euro per cdo punonjes te vendit me page deri ne 250 euro, jane 150 euro bonus per ti perdorur ne strukturat hoteliere dhe restorantet. Gjithashtu bonus shtese prej 900 euro per cdo punonjes te sektorit te turizmit dhe transportit.

Mali i Zi: ndermori paketen e trete ekonomike, pakete prej 1.2 miliarde euro, ku gjysma e saj i dedikohet sektorit te turizmit.

Italia: 300 deri ne 500 euro bonus per person per konsum ne strukturat hoteliere dhe restorantet.

Mjaftojne keto shembuj per te treguar qarte cdo te thote te ndihmosh dhe stimulosh nje sektor.

Qeveria shqiptare vazhdon te mos degjoje thirrjet e shumta te biznesit dhe braktisja qe i ben ekonomise, bujqesise, sektorit prodhues, turizmit, etj, po na kushton shume rende.

Nuk nevojitet thjesht nje rotacion politik, por nevojitet ndryshim rrenjesor, nje filozofi e re qeverisjeje, ku ne qender te vemendjes nuk jane miqte dhe shoket oligarke, por jane shqiptaret e thjeshte dhe biznesi te zhvillohet ne nje klime pozitive, me taksa te ulta, procedura te thjeshtuara, konkurence te lire e te ndershme, subvencione dhe paketa stimuluese per te mbeshtetur sektoret e saj.

Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar e kane te qarte qe sfidat jane te medha dhe me ekipin me te mire te eksperteve vendas dhe te huaj po punohet intensivisht per ti dhene shqiptareve alternativen qe do te rigjalleroje ekonomine dhe turizmin shqiptar.

#ditemetemira