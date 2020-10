Demokratët votojnë sot në Qarkun e Tiranës 140 emrat në listat e PD-së. Emrat e propozuar për qarkun e Tiranës kanë dalë nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve. Anëtarësia e PD në Tiranë do të votojë sot me votën kontestuese për emrin që nuk e do në listën finale të kandidatëve në zgjedhje. Në listë mungojnë emrat e drejtuesve të partisë pasi futen në lista pa kaluar filtrat e anëtarësisë.

Në listën për Tiranën mungon emri i Lulzim Bashës, Sali Berishës apo Bujar Nishanit. Emri i Sali Berishës nuk do të kalojë në votim, ai do të përfshihet tek kuota e 20 % të listës së kandidatëve që do të përzgjidhen nga Kryesia e PDSH-së, si personalitet politik me kontribut të gjatë në parti, ashtu siç kalon automatikisht edhe emri i Lulzim Bashës si kryetar i PD-së.

Surpriza e parë erdhi nga emri i Flamur Nokës i cili iku nga Kukësi dhe po kandidon në Tiranë. Disa nga emrat e përfshirë janë dhe të botës së sportit dhe botës së artit. Disa nga emrat më pikantë janë gazetari Basir Çollaku, aktori Julian Deda apo regjisori Robert Budina, nga fusha e sportit Andi Lila, Gentian Muça, Artan Pogoni dhe Klodiana Shala. Gjithashtu në listë janë edhe ish drejtues policie si Erzen Breçani, Ahmet Prençi, Emri Vata.

Ashtu siç ishte thënë Agron Shehaj ikën nga Vlora dhe kandidon në Tiranë si dhe ka një rikthim të ish deputetit të PD-së, Aleksandër Biberaj. Në listë edhe Zak Topuzi nga Shoqata e Turizmit, Gazmend Dibra ish Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, mjeku Halim Kosova dhe Ylber Vata, Mjek Kirurg Shefqet Ndroqi si dhe ish kryebashkiakët e Vorës Fiqiri Ismaili dhe ai i Kamzës Xhelal Mziu.

Dega Tirana 1

1. Aldo Bumçi

2. Bislim Ahmetaj

3. Blerina Zylfo

4. Enno Bozdo

5. Izet Hysa

6. Lili Sula

7. Ramazan Shushku

Dega Tirana 2

1. Adrian Tufina

2. Agim Parllaku

3. Basir Çollaku

4. Blerina Banushi

5. Blerina Brovina

6. Florjon Mima

7. Ivi Kaso

8. Majlinda Prendi

9. Mirela Tabaku

10. Sokol Allaraj

Dega Tirana 3

1. Aida Shehu

2. Alfred Pllumbi

3. Andrin Tahiri

4. Çlirim Gjata

5. Ledia Sula

6. Ledor Marku

Dega Tirana 4

1. Erzen Breçani

2. Gent Strazimiri

3. Klaudia Neziraj

4. Mark Uka

5. Mirgen Zaçellari

6. Sokol Preçi

Dega Tirana 5 (Zona e ish bllokut)

1. Agron Shehaj

2. Akil Kraja

3. Aleksander Biberaj

4. Arben Kashahu

5. Besmira Manaj

6. Besmira Petriti

7. Dorjan Teliti

8. Durim Kraja

9. Edlira Beqiri

10. Endrin Gjipali

11. Genc Pollo

12. Gert Bogdani

13. Lediana Fratari

14. Teuta Starova

Dega Tirana 6 (Kombinati)

1. Eduard Hajko

2. Fatbardh Kadilli

3. Ina Zhupa

4. Klodiana Shala

5. Majlinda Zoça

6. Ornelda Zefi

7. Shpetim Agolli

Dega Tirana 7

1. Albana Vokshi

2. Alfred Rushaj

3. Artan Pogoni

4. Eda Shuli

5. Erald Shulla

6. Erges Eskiu

7. Etion Kapedani

8. Julian Deda

9. Renald Rista

10. Sami Koçeku

11. Taulanda Jupi

12. Zak Topuzi

Dega Tirana 8

1. Anila Jani

2. Arta Sakja

3. Eni Kasmi

4. Gentjan Muça

5. Ilir Pilku

6. Jorida Tabaku

7. Nderim Horeshta

8. Tomorr Alizoti

9. Uran Abazi

10. Vehap Kola

Dega Tirana 9

1. Alfred Pjetri

2. Arben Ristani

3. Grida Duma

4. Hasan Cani

5. Ilirjan l:açi

6. Robert Budina

7. Zamira Bushati

Dega Tirana 10

1. Belind Këlliçi

2. Eduard Kelmendi

3. Enkeleida Sallaku

4. Ervin Minarolli

5. Ilir Stojku

6. Irsida Shehi

7. Mateo Spaho

8. Nada Kallçiu

9. Sebastiana Bytyçi

10. Zhaneta Ndregjoni

Dega Tirana 11 (Lapraka)

1. Ahmet Prençi

2. Orjola Pampuri

3. Suada Vathi

4. Vebina Resuli

Dega Tirana 12

1. Ethem Aga

2. Forcim Kola

3. Gazmend Dibra

Dega Tirana 13

1. Emri Vata

2. Eldona Sipri

3. Klodian Luzi

Dega tirana 14

1. Besim Kuka

2. Migena Kazdeda

3. Tahsim Mema

Dega Tirana 15 ( Baldushku)

1. Halim Kosova

2. Petrit Sudi

3. Vath Tabaku

Dega Tirana 16

1. Eduart Rexha

2. Festim Maqinaj

3. Flamur Noka

4. Ilir Zmalaj

5. Minushe Lazaj

Dega Rrogozhine

1. Agron Kaja

2. Eqerem Deliu

3. Shkelqim Kalemi

4. Sokol Gosa

5. Tomor Ballabani

6. Vladimir Manushi

Dega Vore

1. Ardian Xhakoni

2. Fiqiri Ismaili

3. Hysni Mara

4. Isuf Demirxhiu

5. Ymer Marku

Dega Kamez

1. Alfred Halilaj

2. Bilbil Bajraktari

3. Dhimiter Vata

4. Munir Shehu

5. Tomorr Kotarja

6. Xhelal Mziu

7. Ylber Vata

Dega Kavaje

1. Andi Lila

2. Fisnik Qosja

3. Mirazh Shkodra

4. Shkelqim Hoxha

5. Suzana Arkaxhiu

6. Përparim Çaça

Dega paskuqan

1. Agron Hajdarkola

2. Armend Gjana

3. Havzi Ahmati

4. Fatos Rexha

5. Flamur Hoxha

6. Xhelil Koleci