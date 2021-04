Kandidati për deputet në radhët e Partisë Demokratike për qarkun Shkodër, Zef Hila, ka zhvilluar një takim me banorët e njësisë administrative Bushat, bashkia Vau Dejes.

Ai është shprehur se banorët e kësaj njësie do të votojnë PD për t’i dhënë zgjidhje problemeve të tyre.

Ai gjithashtu ka shtuar se pas fitores së PD me 25 prill, kjo parti do të angazhohet seriozisht për të zbatuar programin e saj.

POSTIMI I ZEF HILËS

Kanë ngelur edhe dy ditë, dhe banorët e Bushatit dhe të gjithë zonës së Bashkisë Vau Dejes, do të votojnë, për t’i dhënë zgjidhje shqetësimeve të tyre!

Pas fitores me 25 prill, PD do të angazhohet seriozisht për të zbatuar programin e saj;

Të gjitha këto, por dhe shumë më tepër do realizohen pas 25 prillit me Lulzim Bashën Kryeministër.

Të gjithë bashkë për një qëllim, me Ju sëbashku do bëjmë ndryshimin e madh!

#Voto9PartiaDemokratike

#Voto5ZefHila

#ShqiperiaFiton