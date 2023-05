Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Shqipërinë që e cilëson si aleate të rëndësishme gjeopolitike dhe partnere të besueshme. Megjithatë, PE ka shtuar disa rekomandime që qeveria shqiptare do duhet t’i ketë në vëmendje si vend aspirues për në Union. Më konkretisht, eurodeputët të cilët votuan me 52 vota pro, 5 kundër dhe 10 abstenime rekomanduan se qeveria do duhet të bashkëpunojë me opozitën për reformat e BE. Do duhet të ketë në vëmendje lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias. Si dhe do duhet të përmbushë kriteret për anëtarësim në BE jo më vonë se viti 2030. Në raport gjithashtu përmendet nevoja për struktura të qëndrueshme për luftën kundër korrupsionit duke vënë theksin tek krimi kibernetik, trafikimi i qenieve njerëzore dhe pastrim i parave.

Artikulli i plotë:

Shqipëria është një aleat i rëndësishëm gjeopolitik dhe një partner i besueshëm, thonë eurodeputetët

Njoftime për shtyp AFET Sot

Kriteret për anëtarësim në BE duhet të përmbushen jo më vonë se 2030

Qeveria duhet të punojë së bashku me opozitën për reformat në BE

Liria e shprehjes dhe liria e medias po përkeqësohen

Eurodeputetët e Komitetit të Punëve të Jashtme përshëndesin fillimin e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe i bëjnë thirrje vendit të ruajë fokusin e tij në axhendën e reformave të BE-së. Në një raport të miratuar të mërkurën me 52 vota pro, 5 kundër dhe 10 abstenime, eurodeputetët e Komisionit të Jashtëm përshëndesin angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për integrimin në BE, duke vënë në dukje se ai është një reflektim i konsensusit mes partive politike dhe i mbështetjes dërrmuese të qytetarëve. Shqipëria është një partner i besueshëm i politikës së jashtme dhe mbetet një aleat i rëndësishëm gjeopolitik falë përpjekjeve të saj për të çuar përpara bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, thuhet në raport. Eurodeputetët mirëpresin që qeveria ka mbajtur fokusin e saj në reformat në lidhje me BE-në, ka përforcuar strukturën e saj koordinuese për integrimin evropian dhe rolin e parlamentit në procesin e integrimit në BE duke amenduar ligjin përkatës dhe u bëjnë thirrje vendimmarrësve të punojnë së bashku drejt përmbushjes së kritereve të anëtarësimit jo më vonë se 2030. Eurodeputetët i kërkojnë qeverisë të intensifikojë përpjekjet e saj në forcimin e funksionimit të shtetit të së drejtës, gjyqësorit, kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai duhet të garantojë lirinë e medias, të fuqizojë shoqërinë civile, të garantojë të drejtat themelore dhe të drejtat e pakicave, përfshirë komunitetin LGBTI+, si dhe të forcojë bashkëpunimin e saj me institucionet e BE-së.

Puna për reformat e BE-së së bashku me opozitën dhe të gjitha segmentet e shoqërisë

Raporti thekson se qeveria duhet të avancojë më tej axhendën e reformave të BE-së në bashkëpunim me opozitën dhe të gjitha segmentet e shoqërisë. Ai dënon konfrontimin e qëndrueshëm politik, veprimet përçarëse dhe retorikën nxitëse nga politikanët dhe zyrtarët e nivelit të lartë, duke theksuar rëndësinë e ndërtimit të një kulture parlamentare konstruktive duke nxitur konsensusin midis të gjithë aktorëve politikë. Eurodeputetët shprehin keqardhjen që partitë kryesore politike nuk arritën një marrëveshje për reformën zgjedhore dhe u bëjnë thirrje autoriteteve shqiptare që të zbatojnë urgjentisht ndryshimet e pazgjidhura në kuadrin e financimit të zgjedhjeve dhe partive, shumë përpara zgjedhjeve parlamentare të 2025-ës.

Duhen më shumë përpjekje për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar

Eurodeputetët theksojnë se nevojiten përpjekje më të strukturuara dhe të qëndrueshme për të luftuar korrupsionin, përfshirë në nivele të larta, dhe theksojnë nevojën për të trajtuar kulturën e mosndëshkimit. Ata bëjnë thirrje për rezultate shtesë në luftën kundër krimit kibernetik, trafikimit të qenieve njerëzore dhe pastrimit të parave. Raporti shpreh keqardhje për mungesën e progresit në arritjen e transparencës institucionale dhe përkeqësimin e situatës së lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias dhe u bën thirrje autoriteteve të miratojnë një kornizë ligjore që mbron gazetarët, mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe palët e tjera të interesuara nga paditë strategjike kundër pjesëmarrjes publike (SLAPPs ). Së fundi, eurodeputetët vënë në dukje se Shqipëria është shënjestruar shumë nga dezinformimi rus dhe sulme të tjera hibride dhe duhet të forcojë mbrojtjen e infrastrukturës së saj kritike, sigurinë kibernetike, kundër-dezinformimin dhe masat e tranzicionit energjetik.

Hapat e ardhshëm

Raporti tani do të dorëzohet për votim në Parlamentin Evropian në tërësi në seancën plenare në qershor.