Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten Dielli është i favorshëm, Marsi është në shenjën tuaj dhe Venusi fillon një tranzit të mirë. Ju keni një dëshirë të madhe për të bërë. E gjithë kjo forcë dhe energji duhet të kanalizohet në mënyrën e duhur. Ata që ishin të sëmurë në prill tani mund të gjejnë burime të reja dhe të zhvillojnë ide të reja. Dashuria zgjohet.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten Mërkuri ka pak ditë që ka hyrë në shenjë dhe kjo sjell nevojën për të bërë vlerësime ekonomike. Ju ndiheni nën presion, por mbani mend se Jupiteri me një tranzit të gjatë ka bërë një spastrim të pastër të të gjitha situatave që dukeshin se ishin referencë, por që nuk ishin. Ata që e kishin mbajtur veten larg dashurisë do të kenë mundësinë ta rizbulojnë atë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten dyshimet do të rriten gjatë orëve të ardhshme me Hënën në opozitë. Së shpejti Dielli dhe Venusi, por edhe Jupiteri do të kalojnë në shenjë. Pavarësisht kësaj, mbetet pak lodhje, një shqetësim fizik për t’u kapërcyer. Me yje të favorshëm ekziston mundësia për të çuar përpara projekte dhe ide.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten mund të mbështeteni te yjet e mirë me Saturnin në aspekt të mirë dhe Jupiterin të mbetet i favorshëm. Ata prej jush që përjetuan konflikte të forta në muajin prill, tani ndjehen të lirë nga shqetësimet. Projekte dhe programe të reja në horizont.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten, javët e fundit kanë qenë të rënda në planin psikofizik, por fatmirësisht ju po i afroheni një faze rikuperimi dhe bashkë me të do të rikthehet edhe aftësia juaj për të vepruar. Kjo është një periudhë vendimtare jo vetëm për t’u ndjerë më mirë, por edhe për të kapërcyer një sfidë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten ju pret një ditë reflektimi, nëse në punë ka pasur polemika mund të lindin sërish. Do të jetë shumë e vështirë, por duhet të vazhdoni me të gjitha gjërat që duhet të përfundoni në familje dhe në punë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten Hëna është e favorshme, por tranziti i ri i Venusit ndikon tek ju dhe u jep forcë ndjenjave tuaja. Është e përshtatshme t’i bëni gjërat ndryshe nga e kaluara. Yjet ju ftojnë të ndryshoni kurs dhe të sillni më shumë emocione dhe forcë. Deri në fund të muajit, Jupiteri dhe Venusi do të ofrojnë mundësinë e shpengimit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten për shumë prej jush muaji maj filloi me shumë shqetësime dhe tani, pas javësh kaq të rënda, ka nevojë për relaksim. Për fat të mirë, kundërshtimet planetare janë kapërcyer pothuajse të gjitha. Afërdita nuk është më e kundërta, Jupiteri fillon një tranzit neutral, ditë të dobishme për vendosjen e aktiviteteve të reja, duke ndryshuar përfundimisht një program.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten me Hënën në shenjën tuaj, dita bëhet interesante për të bërë zgjedhje për të ardhmen. Megjithatë, shumë planetë janë kundër. Disa projekte apo iniciativa të nisura së fundmi nuk kanë dhënë rezultate të kënaqshme deri më këtë ditë që po vjen.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten Hëna do të jetë në shenjën tuaj në fundjavë. Do të krijohet mundësia për të zbuluar ndjenjat tuaja, mos qëndroni të mbyllur si zakonisht, do të ishte turp me zemrën e artë që e gjeni veten. Disa çështje që mbetën pezull për shtëpinë dhe punën në prill janë tashmë më të qarta, qershori do të sjellë diçka më shumë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten ka një lajm të mirë. Planetët që ishin kundër në fillim të muajit janë bërë sërish të favorshëm. Problemet e jetës nuk zgjidhen brenda pak ditësh, por një zgjidhje është në rrugë e sipër. Ndjenjat mund të përdorin një goditje pozitive.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten në këto orë të fundit të majit ka dyshime dhe pengesa të vogla për t’u përballur. Disa zgjedhje do të duhet të rishikohen në dy javët e ardhshme. Këto 48 orë ju ftojnë të reflektoni, që provokimet të rrëshqasin mbi ju.