Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Përputhshmëria juaj me të tjerët është në një fazë yjore dhe mund t’ju habisë. Përshtatshmëria nuk është në gjendjen më të mirë, por prapë do t’ia dalësh. Kohët e fundit, Fortune ju ka hedhur një pamje të pistë, shikoni ku shkelni! Pavarësisht gjithçkaje, dashuria shkëlqen në jetën tuaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Dijeni që përputhshmëria juaj me të tjerët është në nivele yjore. Megjithatë, mos u ndjeni të mbingarkuar nëse përballeni me sfida në aspektin e ekuilibrit të brendshëm dhe mençurisë. Pavarësisht kësaj, shpirti juaj aventurier shkëlqen si një supernova!

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Aftësitë tuaja sociale janë në lulëzim të plotë. Përshtatshmëria është pika juaj e fortë dhe ju lejon të lundroni në kontekste të ndryshme që ju ofron jeta. Megjithatë, duket se financat janë paksa të lëkundura. Mos u shqetësoni shumë, por kini kujdes që tani për tani të mos bëni ndonjë investim të rrezikshëm.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Fati juaj duket se është pak lart e poshtë. Ruani qetësinë, mund të mos jetë koha më e mirë për financat tuaja, por dashuria është në anën tuaj. Ndërsa mund të ndiheni pak të tronditur në këtë slitë emocionale, mençuria juaj do t’ju udhëheqë në kohët e vështira

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Sipërmarrësit që filluan një biznes disa vite më parë dhe u përpoqën të vazhdonin, tani po arrijnë. Ata që duhet të shesin diçka, së shpejti do të kenë propozime. Për çështjet sentimentale është një periudhë e rëndësishme. Ju doni njerëz të veçantë dhe ju pëlqejnë marrëdhëniet që kanë kafshatë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në punë ka pasur komplikime dhe ndryshime që e kanë vënë dashurinë në plan të dytë. Ju gjithmonë dëshironi një partner që gudulis inteligjencën dhe kuriozitetin tuaj dhe që është proaktiv. Nëse ka një person paksa të shkarkuar pranë jush, mund të vendosni ta zgjoni në një farë mënyre.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Kujdes nëse keni pasur dyshime për dashurinë, nëse ka një luftë të hapur me një ish ose nëse ka mosmarrëveshje të hapura, është më mirë të provoni një pajtim, një ndërmjetësim. Mesi i gushtit është në anën tuaj.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Ju mund të keni vënë re një rënie të lehtë të energjisë ose ndonjë shqetësim. Dielli dhe Hëna janë disonante dhe ju ftojnë të përjetoni një mes gushti të pakomplikuar dhe relaksues. Shumë kanë pasur një problem në dashuri ose janë ndjerë pre e anktheve.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dashuria kohët e fundit është paksa slitë, por mos u shqetësoni shumë. Aftësitë tuaja komunikuese po përmirësohen dhe këto luhatje sentimentale do të stabilizohen së shpejti. Karriera juaj duket premtuese ndërsa fati është gjithmonë në anën tuaj.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Përputhshmëria juaj me të tjerët nuk është në krye për momentin, por mos u shqetësoni! Aftësia juaj për t’u përshtatur do t’ju nxjerrë nga telashet në më shumë se një rast. Në dashuri dhe karrierë ka ulje dhe ngritje, por energjia dhe emocionaliteti juaj do të balancojnë gjërat

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Energjia dhe aventurieri janë atutë tuaja. Kreativiteti juaj është në maksimum, por mos e teproni! Mos harroni se fati nuk shkon gjithmonë krah për krah me guximin. Dashuria mund të jetë pak lart e poshtë, ndërsa në planin e punës mund të ketë disa sfida interesante përpara.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Përputhshmëria jote me njerëzit rreth teje është e mahnitshme dhe emocionaliteti yt të bën unik. Megjithatë, kujdes shëndetin dhe financat tuaja! Unë nuk jam në gjendjen time më të mirë, ndaj kujdesuni për veten. Dhe mos u shqetësoni shumë për pengesat e vogla në dashuri ose karrierë.