Presidenti i SHBA, Bill Clinton po pritet me ceremoni zyrtare nga Kryeministri Edi Rama. Clinton vjen për herë të parë në Tiranë, ndërsa do të nderohet edhe me medaljen ‘Ylli i Mirënjohjes Publike’. Qindra qytetarë janë mbledhur në shesh për të parë nga afër ceremoninë e pritjes se Clinton.

Në ceremoni u kënduan edhe dy himnet kombëtare të SHBA dhe Shqipërisë.