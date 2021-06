Prej ditës së sotme, 30 qershor 2021, Banka e Shqipërisë hedh në treg dy prerjet e reja të kartëmonedhave, ajo 1.000 lekë dhe preja 10.000 lekë që vjen për herë të parë në tregun shqiptar. Në të dyja kartëmonedhat janë me elemente të shtuara sigurie dhe të integruara me elemente kombëtare.

Kartëmonedha 1.000 lekë që e kemi në përdorim çdo ditë, është me të njëjtat elemente kombëtare por me elemente të stilizuara, hologram dhe fill sigurie për të bërë të pamundur falsifikimin e saj. Ndërsa kartëmonedha 10.000 lekë që është risi e serisë së re, është me portretin e poetit Asdreni i cili ka bërë edhe Himnin Kombëtar. Kjo prerje ka një varg të himnit dhe një sërë elemente sigurie.

Kartëmonedhat e reja do të jenë në qarkullim së bashku me ato ekzistuese dhe do të mund të përdoren nga bankat, bizneset dhe qytetarët si mjet pagese me kurs ligjor.

Në një intervistë për Report Tv para pak ditësh, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko sqaroi se arsyet e emetimit të kartëmonedhës me vlerë 10 mijë lekë, vjen si nevojë e zhvillimeve ekonomike të vendit, dhe që ishte një kërkesë e tregut prej vitesh.