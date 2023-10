Për herë të parë, Shqipëria do të presë takimin e Komisionit për Europën të Organizatës Botërore të Turizmit. Lajmi është bërë me dije nga kryeministri Edi Rama, i cili ka ndarë një video në rrejtën e tij social Facebook, me bukuritë e natyrës së vendit tonë, por edhe momente nga aktivitete sportive apo koncerte.

Ky është takimi i shtatëdhjetë i Komisionit për Europën të Organizatës Botërore të Turizmit. Takimi do të mbahet pranverën e vitit të ardhshëm në Tiranë.

“MIRËMËNGJES dhe me këtë kartolinë të prezantimit të Shqipërisë, për herë të parë në histori, si vendi pritës i takimit të shtatëdhjetë të Komisionit për Europën të Organizatës Botërore të Turizmit që do të mbahet në Tiranë pranverën e vitit 2024, ju uroj ditë të mbarë”, shkruan Rama.