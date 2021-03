Ish deputeti i Partisë Demokratike Bardh Spahia me anë të një statusi në rrjetet sociale ka akuzuar kryeministrin se qytetarët mezi presin të çlirohen nga qeveria Rama dhe banda e tij.

Sipas Spahisë, koha e Ramës ka ikur dhe kjo lexohet qartë ku dhe kërcënimet që bën ndaj opozitës duke i ndërsyer miqtë kriminelë janë shenja mjerimi edhe si individ, jo thjesht si kryeministër.

“Edi Rama do e hasë këtë realitet ngado që të shkojë, me gjithë fuqinë e qytetarëve që i ka injoruar në 8 vitet e rregjimit të tij! Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë në krah qytetarët dhe më 25 Prill do e çlirojnë vendin nga Edi Rama dhe shpura e tij ndryshimi do të fillojë!” shtoi Spahia në postimin e tij.

POSTIMI I PLOTË

FUQIA E QYTETAREVE ESHTE REALITETI QE MUND TE KEQEN!