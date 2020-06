Kryeministri Eid Rama ka qenë i ashpër në fjalimin e tij në Kuvend për rastin e përdhunimit të 15-vjeçares nga roja i shkollës. Ai ka hedhur akuza nga opozitës dhe mediat, sipas së cilëve kanë ridhunuar të miturën duke e përdorur atë për sulme politike ndaj ministres Besa Shahini apo duke dhënë detaje mbi këtë ngjarje.

“Është fatkeqësi që të shohësh njerëz qe kanë një mikrofon, që mund të thonë fjalën e tyre pavarësisht se kush janë dhe që e marrin viktimën dhe e bëjnë mish për topat e tyre. Është diçka që nuk ndodh në asnjë vend të botës.

Ndodh në Shqipëri. “Më ruani anonimitetin”, e marrin dhe e përplasin mur më mur sic përplasen oktapodët kur nxirren që i bëjnë petë fare. Është kanibalizëm, psudointeelektuar, pseudonjerëzor. Fatkeqësi një viktimë përdoret në këtë farë feje, me apo pa vetëdije. Nuk kam dyshim që disa prej atyre që folën vuajnë në të vërtetë. E kanë kthyer vitkimën në një shkop për të dhunuar të tjerët, jeni ridhunues, e keni ridhunuar. Nuk besoj se ata që dhunojnë publikisht ministren e arsimit, një grua dhe që flasin për të drejtat e nënave, e kanë hallin te ajo viktimë.

Nuk mund të mbrosh një viktimë, duke abuzuar me një tjetër. Viktima është bërë pacavure dhe jam i bindur se askush nuk ka shkuar që të qajë hapet pa lënë që të merret vesh. Me paturpësinë më të madhe, lloj lloj hienash e mostrash e kanë sulmuar ministren, duan që ministrja e arsimit të merret me rasin konkret në publik, apo që ministria të marrë masat, por i ka marrë. Ka qenë një numër rastesh, abuzues janë prindër për fatkeq ose shumë të afërt.

Prandaj këto krime janë shumë të vështira për t’u kapur, por nëse kthehen siç është kthyer nga gojtarët e politikës, do kemi zero denoncime, përkundrazi kjo është t’u thuash të gjithë atyre që janë objekt i denoncimeve “mos guxo të denoncosh se do bëhesh personazhi i të gjithë luftërave edhe pse nuk kanë lidhje me ty”. Dhe nuk është rasti për t’u kujtuar për viktimat, po se ca bëjmë ne këtu përditë, përdoren të gjitha fjalët fyese ndaj njëri-tjetrit.

Duke e dhunuar pa asnjë rrëzë cdo dhunues, unë po iu them kush përdor mikrofonin në këtë vend në cdo lloj niveli, për të dhënë fjalët më të ulëta, për të ofenduar, shpifur apo shantazhin pa pikë turpi është më keq se ai përdhunuesi atje, se ai është mostër që nuk e ka pasur në jetë shansin që të ketë rrugën, karrierën, mundësitë financiare dhe njerëzore për të qenë këtu ku jemi ne apo apo që bëjë “gërr gër gërr” apo ato që rrinë shtrirë në darka, duke jetuar me gjoba e kërcime për të na gjykuar ne.

Ai është një qenie nuk meriton, ndërsa të gjitha ata me kostum e karvatë dhe “Versaqe” bëjnë gjyqin moral dhe ua kanë mësuar djemve dhe vajzave se fjala e ndryrë është opozitar, se dalja nga institucionet është për të mirën e Shqipërisë janë shumë më keq dhe shumë më të neveritshëm se si. Se të refuzosh dhunën dhe të bësh parada për dhunën është elementare, por nëse vërtetë nuk do që të përsëritet e para mos përsërit ti, atë që shikon nga mësuesit apo pedagogët të moralit të sjelljes dhe refuzo ti.

S’kam parë unë ndonjërin të dalë në para kur janë përdhunuar me gojë gratë këtu, se politikanët janë të gjithë njësoj. Se Besa Shahini s’është nën, gruaja apo fëmija e dikujt, por është një nga ata mostrat sipas jush. Dhe kjo shkon poshtë dhe fëmijët që para ekranit janë të detyruar që t’u vijnë britmat e sharjes të marrin mësim, do të bëhesh deputet, bëj si këta se si shembull jemi.

Shko në klasë si këta, mos pyet se aty ka vajza dhe të gjitha janë zinxhir. Ne duhet të na vijë turp nëse vërtetë ajo që ndodhi na prek, ne dhe kur them ne nuk them ne që jemi këtu, por të gjithë ata që kanë mundësinë që të kenë përpara një kamer të ndezur. Nëse nuk na vjen tup ne thjesht dhe vetëm marrim pjesë në ridhunimin publik të një të miture dhe përgatisim dënimet e ardhshme duke ngushtuar hapësirën e denoncimeve”, tha Rama.