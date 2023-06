Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku, gjatë konferencës për mediat pas tensioneve në kampin ASHRAF, dha detaje nga operacioni që u shoqërua me tensione dhe incidente. Rrumbullaku tha se në fillim u mor aprovimi nga 6 drejtuesit e kampit, dhe pas 2 orësh kontrolle, në momentin që janë konstatuar parregullsi, ka nisur rezistenca e organizuar nga anëtarët e kampit. Sipas Rrumbullakut, policia nuk ka përdorur dhunë, madje shtoi se 15 efektivë janë plagosur. Ai tha se nga policia është përdorur sprej individual nga efektivët.

“Në orën 8 të mëngjesit, së bashku me disa drejtues të nivelit të lartë kemi thirrur në takim 6 drejtuesit e kampit MEK. Gjatë një ore kemi sqaruar detajet për vendimin e gjykatëse, qëllimin për të cilin motivohej kontrolli. Kemi gjetur mirëkuptimin e tyre në momentet e para, ku pas takimit zyrtar jemi adresuar në hyrje të kampit, ku kemi kërkuar hapjen e portave.

Bashkë me drejtuesit jemi futur në ambientet e të gjithë territorit. Pas këtij momenti ka nis kontrolli në ambiente, ku për rreth 2 orë të kontrollit, pasi nga ana jonë u konstatua paligjshmëri në raport me kërkesat e vendimit të gjykatës sa i takon evidentimit të sallave të serverëve dhe pajisjeve kompjuterike, nisi rezistenca e organizuar e kampit MEK. I vetmi mjet për realizimin e qëllimit të gjykatës kanë qenë sprajtët individualë të efektivëve të policisë së shtetit. Nga gjithë kjo përballje policia mbeti viktimë e dhunës së tyre, dhe jo rezidentët. Nga ana jonë është përdorur vetëm spraji që nuk ka sjellë asnjë pasojë te rezidentët. Kemi të dëmtuar 15 punonjës policie. Janë dëmtuar 21 shtetas, ku 15 prej tyre kanë lënë qendrat spitalore dhe janë rikthyer në vendbanimin e tyre. Veprimet e policisë kanë qenë totalisht të ligjshme, pa kaluar asnjë limit. Në tërësinë e veprimeve të kryera nga policia, janë sekuestruar 96 njësi kompjuterike, 49 laptopë, 3 karta memorie dhe materiale të bollshme që u tentua të asgjësoheshin me djegie nga anëtarët e MEK. Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për kundërshtimin me dhunë të kontrollit të policisë së shtetit. Në qendrën e emergjencës së tyre ndodhej banori që ka ndërruar jetë”, u shpreh ai.