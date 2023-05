Ministritë u denoncuan nga organizata KRIIK se kanë kanë përdorur faqeve zyrtare të këtyre institucioneve në Facebook për shpërndaje të sloganeve politike të Partisë Socialiste. Sipas vendimit të KAS, gjoba prej 2500 lekësh iu vendosën Ledina Agalliut, Sekretare e Përgjithshme në Ministrinë e Turizmit, Zerina Brucit nga Ministria e Kulturës; Ismail Shehut nga Ministria e Drejtësisë, Joana Duros nga Ministria e Shëndetësisë dhe Risena Xhajës nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Denoncuesi dhe më pas administrata e KQZ-së konstatoi se në faqet e këtyre ministrive kishte postime të shoqëruara me hashtag-e me sloganë elektoralë të Partisë Socialiste, “ska kohë për pushim” dhe ‘Shqipëria e ardhmja jonë”.

KRIIK ishte denoncuar edhe 10 ministra për përdorimin e faqeve të tyre zyrtare në Facebook për shpërndarje të propagandës elektorale të Partisë Socialiste në fushatë, por Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, nuk i përfshiu në hetim administrativ duke i cilësuar si faqe personale të tyre. Denoncimi përfshinte edhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për të cilën Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve nuk propozoi masë administrative. Gjithashtu, KAS me shumicë votash pranoi pjesërisht kërkesën e Komisionerit dhe vendosi sanksionin administrativ, gjobë në masën 100 000 lekë për z. Rakip Suli, kryetar dhe kandidat i Bashkisë Kamëz, pasi ka përdoruar faqen zyrtare të bashkisë Kamëz për të reklamuar fushatën e tij si kandidati i PS-së në zgjedhjet vendore të 14 majit.

Ndërkohë, Celibashi ka nxjerrë urdhër për fshirjen e të gjitha postimeve me përmbajtje politike nga faqet e Facebookut të të gjithë institucioneve qendrore e vendore. KQZ po shqyrton denoncime të tjera me të njëjtin objekt ku KRIIK ka konstatuar se faqet zyrtare të ministrive, ministrave dhe zyrtarëve të tjerë shtetërore po përdorin edhe sloganet e fushatës ” #VetëmPërpara #Kurrëmëmbrapa” që identifikohen direkt me Partinë Socialiste.