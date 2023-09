Nje banese eshte perfshire nga flaket ne fshatin Mylte te Lezhe. Flaket kane djegur katin e dyte te baneses e cila ka qene ne ndertim. Familjaret nuk ndodheshin ne shtepi, ne momentin kur ka rene zjarri. Dyshohet se shkak per zjarrin ështe bere nje bombul gazi qe po perdorej per punimin e baneses . Policia dhe zjarrfiksja ndodhen ne vendin e ngjarjes ku te paktet per momentin zjarri eshte neutralizuar. Nderkohet 3 zjarrfikese jane ne gadishmeri per cdo lloj situate.