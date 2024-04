Mbledhja e Komisionit Hetimor për koncesionet në Shëndetësi ka përfunduar mes debateve. Pas rreth 3 orë mbledhje me debate, replika dhe polemika, mazhoranca edhe një herë tjetër ka refuzuar të kalojë kërkesat për informacion duke votuar kundër.

Anëtarët e mazhorancës po ashtu propozuan që votimi për kërkesat për informacion të shtyhen për në mbledhjen e radhës. Mbledhja e radhës e komisionit hetimor do të zhvillohet ditën e enjte në orën 11:00. Në komision u diskutua që palët të bien dakord për një draft të dakordësuar që të integrojë të dy draftet për planet e hetimit. BalkanWeb ka siguruar planin hetimor të PS, për Komisionin Hetimor të Shëndetësisë për koncesionet për Sterilizimin dhe Check Up, i cili do të dakordësohet me atë të propozuar më herët nga ana e opozitës së vendit.

PS ka propozuar që hetimet të shtrihen nga viti 2009. PS deklaron se duhet të pyeten edhe Ministrat e Shëndetësisë që nga dhjetori i 2006 si dhe të gjithë ish drejtuesit e QSUT që nga 1 tetor 2009.