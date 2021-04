Perfundon numerimi i votave ne Puke ku kryesuese eshte Partia Socialiste me 2820 vota,

e ndjekur nga Partia Demokratike me 2216 vota, me pas LSI me 279 vota, PSD me 569 vota dhe Bindja Demokratike me 20 vota.Ne total ne Puke kane dale te vlefshme 5914 vota