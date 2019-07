Shkodra dhe shpirti i lire i shkodranve sot po perjetonte nje dite te TRISHTE. Sot takoje qytetare dhe grupe qytetaresh qe diskutonin te shqetesuar se : po rikthehet ne menyre te dhunshme

diktatura,

-po cenohet rende demokracia,

– po varroset pluralizmi politik,

– po shpallet armik kushtetutshmeria,

– po deformohet rrugetimi jone europian,

– po rikthehet neni 55,

– po rikthehet edhe nje here parulla

” vota jone plumb per armikun e jashtem dhe te brendshem”. Kjo ishte hija e trishtimit qe kishte mbuluar sot Shkodren qe asnjehere nuk ju nenshtrua diktatorve dhe diktaturave. Amaneti i klerikeve martire, i te burgosurve, internuarve, patrioteve shkodrane reflektohej ne bojkotin masiv te qytetareve ndaj kesaj farse kriminale elektorale.

Sot ju nenshkruat kapitullimin tuaj dhe te rilindjes me kete akt te pa preçedent ne historine e demokracive perendimore. UNE NUK VOTOVA dhe jam krenar se i qendrova besnik, shpirtit antikomunist dhe perendimore te Shkodranve. Ju do ju mbese MARRJA.