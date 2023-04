Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Hëna po e bën zemrën e të lindurve në këtë shenjë më të lehtë se zakonisht. Ju keni një jetë më të lehtë dashurie dhe më pak grindje se zakonisht. Ata që janë tashmë në një çift mund të gjejnë së shpejti një bashkëfajësi që ata besonin se kishte humbur.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën po përjetoni disa ditë reflektimi. Shumë situata të paqarta gjatë muajit të fundit ju kanë shtyrë të rivlerësoni disa aspekte të jetës suaj. Mundohuni të kuptoni se çfarë dëshironi me të vërtetë dhe mënyrën më të mirë përpara për të jetuar me qetësi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Venusi ndez perspektivat tuaja të dashurisë. Pasioni dhe romanca në horizont. Vlerësoni situatën në mënyrë racionale dhe mos e humbni kokën. Ata që tashmë kanë një partner do të mund ta shfrytëzojnë atë për të festuar dashurinë me origjinalitet.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën do të jetë gjithashtu një qiell romantik, do t’ju pushtojë pasioni dhe do të favorizoheni në pushtimet e dashurisë. Lëreni stresin e zyrës pas.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën gjatë orëve në vijim do të ndjeni shumë ngrohtësi dhe do të keni shumë mundësi për t’u rilidhur me njerëzit që doni, për të rindezur miqësi të vdekura dhe për të kujtuar momentet nostalgjike. Relaksohuni dhe rivlerësoni disa pjesë të jetës suaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Fleksibiliteti është kryefjala. Jini të përgatitur për të pranuar pozicione të sikletshme, keni synime afatgjata dhe mos e ulni këmbën për momentin. Nëse duhet të veproni, bëjeni me qetësi dhe saktësi.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Më në fund pak qetësi këtë javë, shumë prej jush do të mund të ndalen dhe të pushojnë gjatë orëve të ardhshme. Asgjë nuk duket në gjendje t’ju tronditë tani dhe kjo ndjenjë qetësie ju ndihmon gjithashtu të riparoni marrëdhëniet me disa miq ose kolegë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën ju kaplojnë skepticizmi dhe dyshimet. Kufizoni dëmet dhe kushtojini më shumë kohë vetes për të qetësuar paranojën. Ju do të merrni pjesët sapo të jeni më të qetë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kaq shumë ide të reja sjellin emocione në jetën tuaj. Propozimet tuaja mund të priten me kuriozitet. Kjo javë është perfekte për të realizuar projekte personale dhe për të mos pasur frikë të guxoni pak më shumë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Hëna përkul humorin, do të jeni pak më acid dhe të dorëhequr se zakonisht. Qëllimet e vogla ju ndihmojnë të ngriheni përsëri në këmbë dhe të rifitoni besimin. Mos u dorëzo, por fillo nga gjërat e vogla për të buzëqeshur sërish.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën, ëndrrat dhe vendimet në të ardhmen. Sidomos ata që presin me optimizëm. Mundohuni të mos veproni me impuls, përfshini ata që doni përpara se të bëni ndryshime rrënjësore. Mendoni me kujdes për lëvizjet tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Shumë tension në horizont. Mundohuni të frenoni nervozizmin tuaj dhe ta kanalizoni atë në mënyrë konstruktive për të kapërcyer këto sfida. Mos e shfryni nervozizmin tuaj te të pafajshmit.