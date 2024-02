Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Ju jeni njerëz të fortë dhe kur e keni mendjen të bëni diçka, duhet ta arrini qëllimin tuaj me çdo mjet, edhe nëse të gjithë rreth jush ju thonë mos u bëni kokëfortë. Ndonjëherë është një avantazh, në raste të tjera jo vërtetë mund të ndodh. Gjatë fundjavës do të keni mundësinë të vlerësoni një projekt që mund të jetë i frytshëm më vonë në pranverë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Momenti pozitiv vazhdon, edhe në këtë fundjavë që nis këtë ditë të së shtunës do të jeni plot energji. Periudhë pozitive sidomos për dashurinë, dikush do ta rizbulojë një përreth jush.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën problemet që nuk janë zgjidhur muajt e fundit mund t’ju rikthejnë në shqetësim në javët në vijim. Do të jetë një fazë jo tamam e shkëlqyer e vitit, tregohuni të kujdesshëm në marrëdhëniet me të tjerët dhe kujdesuni për trupin tuaj. Drejtoni çdo debat në dashuri.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën në këtë periudhë të mesit/fundit të shkurtit keni mendime, dhe kjo falë një Hëne disonante, por ju jeni ende në një fazë rikuperimi. Deri në muajin mars, i cili tashmë është pranë nesh, do të keni një provë të rëndësishme për të kaluar.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën në orët dhe ditët në vijim do të shpenzoni më shumë para, këto janë shpenzime të paparashikuara ose do t’ju duhet të ndihmoni dikë në vështirësi financiare. Mundohuni të shmangni diskutimet, t’i çoni përpara ose t’i shtyni për disa ditë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën kohët e fundit ju është dashur të përballeni me ndarje të mëdha, tani nuk doni të dëgjoni për dashuri të vështira apo lidhje të kota. Po mësoni të jeni më konkretë dhe më realistë dhe kjo mund t’ju bëjë të jeni shumë të papritur në veprimet tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën orët e fundit keni qenë polemizues. Ata që punojnë prej kohësh në një kompani kanë menduar të largohen sepse e gjejnë veten në kushte armiqësore ose në çdo rast jo rehat. Me Saturnin disonant, kjo fazë nuk është në të vërtetë një krizë, jeni ju që keni pak energji për të bërë gjëra. Ne kemi nevojë për optimizëm për të ardhmen.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën në orët në vijim nuk do të ndiheni më të mirët në nivel fizik edhe sepse do të keni shumë për të bërë. 2024 do të jetë një vit që do t’ju çlirojë nga shqetësimet dhe gjërat që nuk janë më në rregull. Nëse një marrëdhënie nuk funksionon më, qetësoni zemrën tuaj.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën në orët e ardhshme do të dashuroheni lehtë. Në të njëjtën kohë, megjithatë, lodheni lehtë. Nëse në dashuri ka pasur mosmarrëveshje të përsëritura, do të duhet të bëni kujdes. Momentet e tensionit mund të kthehen gjatë fundjavës.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën ju jeni një shenjë e fortë dhe e vendosur, por mbani mend se është gjithashtu mirë të dëgjoni se çfarë thonë të tjerët herë pas here. Ata që janë mbyllur do të duhet të ndryshojnë qëndrim. Pas gjysmës së dytë të marsit do të kuptoni një situatë jo shumë të qartë për ju tani.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën ditë të rëndësishme, herë pas here do të dëshironit të ndryshonit diçka në jetën tuaj, mos bëni revolucion, por shikoni horizonte të tjera. Është e vështirë për ju të mos planifikoni diçka të re dhe stabiliteti ju shqetëson. Ju dëshironi lajm pas lajmi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën një dashuri e papritur po vjen për ata që janë beqarë apo plane të mëdha për çifte (një fëmijë?). Nga ana juaj ka një dëshirë të madhe për të përfunduar në sferën sentimentale. Qëllimi kryesor është stabiliteti dhe çdo gjë.