Moti i keq me reshje dhe erëra të forta ka bërë që Kapiteneria e Portit Durrës të marrë masa të menjëhershme dhe të pezullojë lëvizjen e anijeve. Nga mesnata bregdeti i Durrësit është përfshirë nga erëra të forta, ndërsa kapiteneria ka dhënë urdhrin që anijet të qëndrojnë në vendstrehime.

‘Drejtoria e Përgjithshme Detare ju njofton se si rezultat i erërave te forta me drejtim jug në datën 25 shtator 2020 deri më 26 shtator 2020 moti do të përkeqësohet, në zonën bregdetare të Adriatikut dhe Jonit. Këto zona do të përfshihen nga era me shpejtësi deri në 33 milje në orë dhe lartësia e dallgës së detit arrin në 2.8-3 m dhe perioda 6s 🌊.Vendi ynë do të përfshihet nga era të forta dhe shi në formë rrebeshi me intensitet të lartë.

📍Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë, duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të qenë të sigurt dhe parandaluar çdo rrezik të mundshëm për shkak të kushteve të përkeqësuara të motit”, njoftoi Kapiteneria.